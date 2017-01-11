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早くも19％オフ！ 富士通 最新の一体型PC「ESPRIMO FH WF2/A3」

2017年01月11日 01時00分更新

文● 鈴木誠史／ASCII.jp

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　富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。

　各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。

富士通 FMV ESPRIMO FH

27型フルHD液晶一体型PC「ESPRIMO WF2/A3

　キャンペーン対象製品のひとつは、ハイレゾ対応スピーカー搭載の27型フルHD液晶一体型PC「ESPRIMO FH90/A3」のカスタムメイドモデル「ESPRIMO WF2/A3」で、主な構成例は以下の通り。

　通常の直販価格は19万3104円からで、19％オフクーポンを利用すると15万6414円からとなる。

「ESPRIMO WF2/A3」

  • ・Core i7-6700HQ
  • ・4／8／16GBメモリー
  • ・1TB／2TB／3TB HDD／256GB SSD＋1TB HDD／256GB SSD＋3TB HDD
  • ・27型（1920×1080ドット）
  • ・スーパーマルチドライブ／BDXL対応 Blu-ray Disc
  • ・なし／Office Personal Premium／Office Home and Business Premium
  • ・Windows 10 Home（64bit）

クーポン＆特典内容
特典内容効果対象
割引クーポン
25％オフWW1/W
24％オフWF1/A3
19％オフWF2/A3
18％オフWD2/A3
15％オフWD1/A3
メモリーアップグレード8／16／32GBメモリーへ、通常ウェブ価格の半額で変更可能カスタムメイドモデル
CPUアップグレードCore i7へ、通常ウェブ価格の5000円オフで変更可能WF1/A3シリーズ
大容量HDDの追加大容量HDDの追加が通常ウェブ価格から7000円オフWF1/A3シリーズ
Blu-ray Discドライブの追加Blu-ray Discドライブの追加が通常ウェブ価格の5000円オフWF1/A3、WD1/A3、WD2/A3シリーズ
テレビ機能地上・BS・110度CSデジタルチューナーを通常ウェブ価格の5400円オフで追加可能WF2/A3、WF1/A3シリーズ
ディスプレーの追加20型／24型ディスプレーの追加が最大12000円オフWD1/A3、WD2/A3シリーズ
OfficeMicrosoft Office、KINGSOFT Officeを最大3000円オフで追加可能カスタムメイドモデル
送料無料全製品
保証期間のアップグレード3年 延長保証（通常保証の期間延長＋2年間）が無料カスタムメイドモデル
5年 延長保証（通常保証の期間延長＋4年間）が1万80円
ワイド保証（3年間の保証拡張）が1万80円
富士通 FMV ESPRIMO FH
富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
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