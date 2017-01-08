早くも19％オフ！ 富士通 最新の一体型PC「ESPRIMO FH WF2/A3」

富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。
各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。
27型フルHD液晶一体型PC「ESPRIMO WF2/A3」
キャンペーン対象製品のひとつは、ハイレゾ対応スピーカー搭載の27型フルHD液晶一体型PC「ESPRIMO FH90/A3」のカスタムメイドモデル「ESPRIMO WF2/A3」で、主な構成例は以下の通り。
通常の直販価格は19万3104円からで、19％オフクーポンを利用すると15万6414円からとなる。
|「ESPRIMO WF2/A3」
- ・Core i7-6700HQ
- ・4／8／16GBメモリー
- ・1TB／2TB／3TB HDD／256GB SSD＋1TB HDD／256GB SSD＋3TB HDD
- ・27型（1920×1080ドット）
- ・スーパーマルチドライブ／BDXL対応 Blu-ray Disc
- ・なし／Office Personal Premium／Office Home and Business Premium
- ・Windows 10 Home（64bit）
|クーポン＆特典内容
|特典内容
|効果
|対象
|割引クーポン
|25％オフ
|WW1/W
|24％オフ
|WF1/A3
|19％オフ
|WF2/A3
|18％オフ
|WD2/A3
|15％オフ
|WD1/A3
|メモリーアップグレード
|8／16／32GBメモリーへ、通常ウェブ価格の半額で変更可能
|カスタムメイドモデル
|CPUアップグレード
|Core i7へ、通常ウェブ価格の5000円オフで変更可能
|WF1/A3シリーズ
|大容量HDDの追加
|大容量HDDの追加が通常ウェブ価格から7000円オフ
|WF1/A3シリーズ
|Blu-ray Discドライブの追加
|Blu-ray Discドライブの追加が通常ウェブ価格の5000円オフ
|WF1/A3、WD1/A3、WD2/A3シリーズ
|テレビ機能
|地上・BS・110度CSデジタルチューナーを通常ウェブ価格の5400円オフで追加可能
|WF2/A3、WF1/A3シリーズ
|ディスプレーの追加
|20型／24型ディスプレーの追加が最大12000円オフ
|WD1/A3、WD2/A3シリーズ
|Office
|Microsoft Office、KINGSOFT Officeを最大3000円オフで追加可能
|カスタムメイドモデル
|送料
|無料
|全製品
|保証期間のアップグレード
|3年 延長保証（通常保証の期間延長＋2年間）が無料
|カスタムメイドモデル
|5年 延長保証（通常保証の期間延長＋4年間）が1万80円
|ワイド保証（3年間の保証拡張）が1万80円