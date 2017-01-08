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25％オフ！ 6万円台の富士通ノート「LIFEBOOK UH WU1/X」

2017年01月08日 07時00分更新

文● 鈴木誠史／ASCII.jp

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　富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。

　各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。

富士通 FMV LIFEBOOK UH

薄さ21mm、13.3型エントリーモバイル「LIFEBOOK WU1/X

　キャンペーン対象製品のひとつは、ノート製品の場合14型「LIFEBOOK UH」シリーズのカスタムメイドモデル「LIFEBOOK WU1/X」。

「LIFEBOOK WU1/X」

　主な構成例は以下の通りで、25％オフクーポンを利用すると6万9903円からとなる。

  • ・Celeron 3855U／Core i3-6100U
  • ・4／8GBメモリー
  • ・約500GB HDD
  • ・13型（1366×768ドット）ノングレア
  • ・外付けDVDスーパーマルチドライブ／なし
  • ・Windows 10 Home（64bit）

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
クーポン＆特典内容
特典内容効果対象
割引クーポン
32％オフWS1/W
28％オフWA3/A3
25％オフWU1/X
22％オフWA2/A3、WA1/A3
メモリーアップグレード8／12／16GBメモリーへ、通常ウェブ価格の半額で変更可能カスタムメイドモデル
CPUアップグレードCore i7、i5へ、通常ウェブ価格の6000円オフで変更可能WA2/A3シリーズ
OfficeKINGSOFT Officeが最大3000円オフで追加可能WA3/A3、WA2/A3、WA1/A3シリーズ
富士通純正オプション品本体と同時購入で、通常ウェブ価格から半額カスタムメイドモデル
送料無料全製品
保証期間のアップグレード3年 延長保証（通常保証の期間延長＋2年間）が無料カスタムメイドモデル
5年 延長保証（通常保証の期間延長＋4年間）が1万80円
ワイド保証（3年間の保証拡張）：ホームノートが1万80円
ワイド保証（3年間の保証拡張）：モバイルノートが1万3160円
富士通 FMV LIFEBOOK UH

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART

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