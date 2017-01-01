第7世代i7ノートが10万8000円から‼ 日本HPが年末年始キャンペーン

日本HPが、この年末年始に向けた「Happy New Year Special Fair 2017」キャンペーンを開催中だ。期間は2017年1月6日まで。キャンペーン対象製品は、人気の13.3型ノート「HP Spectre 13 x360 Limited Edition」「HP Spectre 13」、第7世代Core搭載の15.6型ノート「HP ENVY 15」シリーズ、小型デスクトップPC「HP Pavilion Wave 600」などだ。ここでは、ASCII.jp読者が注目しそうな製品をピックアップして紹介するので、このほかのキャンペーン内容を確認したい方は。日本HPの「Happy New Year Special Fair 2017」ページをチェックしてみるべし！

「Happy New Year Special Fair 2017」キャンペーン

ラグジュアリーデザインで話題の13.3型ノート「HP Spectre 13 x360 Limited Edition」

13.3型ノート「HP Spectre 13-4129TU x360」では、「【2017年】Happy New Year Aコース」に注目。このコースは、「HP Spectre 13-4129TU x360」本体に加えて、統一デザインを採用した純正マウス「HP Z5000 Bluetooth」のセットがキャンペーン価格11万5000円（税別）からとなっている。通常は、「HP Spectre 13-4129TU x360」が直販価格12万9800円（税別）から、またマウスが3900円（税別）なので、1万8700円お得だ。

HP Spectre 13-4129TU x360【2017年】Happy New Year Aコース

薄軽デザインで大人気、13.3型ノート「HP Spectre 13」

最薄部約10.4mm、重量約1.11kgの13.3型ノート「HP Spectre 13」では、第7世代Core i5搭載「HP Spectre 13-v107TU」、第7世代Core i7搭載「HP Spectre 13-v108TU」ともキャンペーン対象になっている。それぞれ、レザークラッチバッグと「HP Z5000 Bluetoothマウス」がセットの「【2017年】Happy New Year Aコース」が狙い目だ。「HP Spectre 13」を持ち運ぶ際には、傷などがつかないようにレザークラッチバッグを使ってほしい。「HP Spectre 13」本体と共通のデザインを採用しており、"所有する喜び"を強化してくれる点もオススメする理由のひとつだ。

HP Spectre 13-v107TU 【2017年】Happy New Year Aコース

HP Spectre 13-v108TU 【2017年】Happy New Year Aコース

「HP Spectre 13-v107TU」の【2017年】Happy New Year Aコースは、キャンペーン価格13万8000円（税別）からで、通常は直販価格約14万9600円（税別）からなので、約1万1600円おトク。「HP Spectre 13-v108TU」のほうはキャンペーン価格14万8600円（税別）からだ。通常は直販価格約16万9600円（税別）からなので、約2万1000円おトクとなっている。

第7世代Core搭載の15.6型ノート「HP ENVY 15」シリーズ

アルミニウム削り出しによる堅牢かつ美しいユニボディが特長の「HP ENVY 15」シリーズ。狙い目は、第7世代Core 7搭載の上位モデル「HP ENVY 15-as100 パフォーマンスモデル」。高い性能と美しいデザインを兼ね備えつつ、【2017年】Happy New Year Aコースのキャンペーン価格10万8000円（税別）からという価格設定はリーズナブルといえるだろう。

HP ENVY 15-as100 パフォーマンスモデル 【2017年】Happy New Year Aコース

デスクトップでもお買い得製品あり！

このほか、三角すいのようなデザインのデスクトップPC「HP wave 600 」、起床ディスプレー一体型デスクトップPC「HP Pavilion」シリーズでもおトクなキャンペーン価格が設定されているので、気になる方は「Happy New Year Special Fair 2017」キャンペーンをぜひチェックしてほしいのだ。

HP wave 600 (Core i5+SSD) 【2017年】Happy New Year

HP Pavilion 27-a170jp 【2017年】Happy New Year Bコース

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