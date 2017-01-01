今なら32%オフ！ 13.3型モバイルノート「LIFEBOOK SH WS1/W」

富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。
各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。
標準で約14時間駆動、増設バッテリーで約22.6時間駆動
13.3型ノート「LIFEBOOK WS1/W」
キャンペーン対象製品のひとつは、13.3型ノート「LIFEBOOK SH90/W」のカスタムメイドモデル「LIFEBOOK WS1/W」で、主な構成例は以下の通り。通常の直販価格は17万424円からで、32％オフクーポンを利用すると11万5888円からとなる。
|13.3型ノート「LIFEBOOK WS1/W」
- ・Core i5-6200U／Core i7-6500U
- ・4／8／12GBメモリー
- ・フルHD液晶／WQHD液晶／WQHD液晶（タッチ対応）
- ・500GB HDD／1TB HDD／256GB SSD／512GB SSD
- ・着脱式DVDスーパーマルチドライブ／着脱式Blu-ray Discドライブ
- ・Windows 10 Home（64bit）／Windows 10 Pro（64bit）
- ・Office Home and Business Premium／なし
|クーポン＆特典内容
|特典内容
|効果
|対象
|割引クーポン
|32％オフ
|WS1/W
|26％オフ
|WA3/A3
|25％オフ
|WU1/X
|22％オフ
|WA2/A3、WA1/A3
|メモリーアップグレード
|8／12／16GBメモリーへ、通常ウェブ価格の半額で変更可能
|カスタムメイドモデル
|CPUアップグレード
|Core i7、i5へ、通常ウェブ価格の6000円オフで変更可能
|WA2/A3シリーズ
|SSDの選択
|SSDの選択が通常ウェブ価格から最大5400円オフ
|WS1/Wシリーズ
|Office
|Office Personal Premium、Office Home and Business Premiumが最大3000円オフで追加可能
|WQ2/X、WR1/Xシリーズ
|富士通純正オプション品
|本体と同時購入で、通常ウェブ価格から半額
|カスタムメイドモデル
|送料
|無料
|全製品
|保証期間のアップグレード
|3年 延長保証（通常保証の期間延長＋2年間）が無料
|カスタムメイドモデル
|5年 延長保証（通常保証の期間延長＋4年間）が1万80円
|ワイド保証（3年間の保証拡張）：ホームノートが1万80円
|ワイド保証（3年間の保証拡張）：モバイルノートが1万3160円