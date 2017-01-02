GTX 1070＋Core i7-6700＋デュアルストレージ搭載PCが13万4800円

マウスコンピューターは公式ウェブサイトにて、「冬のボーナス特集」を開催中だ。
デュアルストレージやSSDを搭載したモデルをメインに掲載し、手頃なデスクトップPCや値下げしたノートPCなどの販売を行なっている。期間は2017年1月16日11時まで。詳細は特集ページから。ゲーミングPCブランドのG-Tune、クリエイターPCブランドのDAIVでも同特集を開催している。
LM-iG430XN2-SH2 13万4800円（税別）
|LM-iG430XN2-SH2
・Windows 10 Home（64bit）
・Core i7-6700（3.4GHz／最大4.0GHz）
・GeForce GTX 1070（8GB）
・16GBメモリー
・240GB SSD ＋ 2TB HDD
・インテル H110 Express チップセット
・500W電源（80PLUS SILVER）
LB-J770X-SH2 9万7800円（税別）
|LB-J770X-SH2
・Windows 10 Home（64bit）
・Core i7-5500U（2.4GHz）
・インテル HD グラフィックス 5500
・16GBメモリー
・256GB M.2 SSD ＋ 1TB HDD
・13.3型フルHD（1920×1080ドット）ノングレア
・約5.6時間バッテリー駆動