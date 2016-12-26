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MHL対応のスマートフォンとの接続も可能

4K対応で最大4分割できる32型ワイドモニター「JN-IPS320UHD」

2016年12月26日 16時22分更新

文● 田沢／ASCII

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　JAPANNEXTは12月22日、32型ワイドモニター「JN-IPS320UHD」を発売した。価格は5万9970円。また12月22日～2017年1月10日の期間中、モニター価格4万9970円で販売する特価セールを実施する。

　3840×2160ドットの4K解像度に対応しており、身体への負担を軽減するブルーライト軽減モードやフリッカーフリー設計を搭載している。

　IPSタイプのAHVAパネルを搭載し、広視野角上下左右178度を実現した。標準的なTNパネルと異なり、画像の色彩をより鮮やかに再現できるという。

　「MULTI WINDOW」に対応し、画面内に子画面を表示する「Picture in Picture」と画面を分割して最大4つの入力ソースを表示する「Picture by Picture」を利用できる。またMHL対応のスマートフォンを接続してスマートフォンの映像や写真、ゲームなどを大画面で楽しめる。

　オーディオはスピーカーが10W×2で、イヤフォン対応。インターフェースはHDMI 2.0×1、HDMI 1.4×2、DisplayPort 1.2 (Thunderbolt対応) ｘ1 、VGA×1。

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