アスキーストア’s セレクション ― 第844回
超特価1000円（税込) iPhone 6/6s用フェイスプレートは今が買い！
2016年12月26日 21時00分更新
|W-FACE High Grade Glass & Aluminum Screen Protector for iPhone 6/6 Plus
ただいまアスキーストアでは、アルミとガラスでiPhone 6/6 Plusを強力に保護するフェイスプレート「W-FACE High Grade Glass & Aluminum Screen Protector for iPhone 6/6 Plus」を、超特価1000円（税込）で販売中です。ぜひこのお得な機会にお買い求めください！
「W-FACE High Grade Glass & Aluminum Screen Protector for iPhone 6/6 Plus」は、極薄アルミプレートを側面に、液晶にはガラスプレートを使った新発想フェイスプレート。貼り付けるとiPhone 6/6sと一体化するため、仕上がりも自然です。ガラスプレート部の表面には滑らかな指滑りを実現する指紋防止コーティングを施しているので、使い勝手もバツグン。
カラーはグレー、ゴールド、シルバーの3色展開。
さらに詳しい仕様はアスキーストアでチェックしてください。品切れてしまったらごめんなさい。
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