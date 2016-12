ハンバーガーショップ経営シミュレーションゲーム ワンオペ営業体験! HTC VIVE向けゲーム「ワンマンバーガー」がSteamで公開 文● たかヰトモき/Mogura VR



ダズルは、自社が開発したGear VRで配信中の「ワンオペバーガー」のHTC VIVE版である、「ONEMAN VURGER(ワンマンバーガー)」をSteamで公開した。

ONEMAN VURGER

ワンマンバーガーとは、ダズルが開発したハンバーガーショップ経営シミュレーションゲーム。飲食店での「ワンオペ」営業の過酷さ、難しさ、そして達成感を味わえるVRゲームだ。Gear VR版で配信されたものにVIVEコントローラーを対応させ、ゲーム性を向上させたアップグレード版となっている。

プレイヤーはハンバーガーショップの経営者兼店長となって、パンズ、ミートパティ、チーズ、トマト、レタスを使って、お客さんのオーダーに応じたハンバーガーを作って提供していく。なお、お客さんは一定時間以上オーダーが滞ると怒って帰ってしまう。

ぱぱっとつくっていこう

今回のHTC VIVE版では、特徴であるルームスケールを用いることで、物に触れる操作感やモバイルでは体感できない新たなギミックを表現したとのことだ。

(c) 2016 Dazzle Inc. All Rights Reserved.

