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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第107回

【格安データ通信SIM】LINEモバイルがユーザー動向を公開、最強ZenFoneが受注再開

2016年12月25日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII.jp

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　格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は、9月のサービス開始から3ヵ月を経過したLINEモバイルがユーザー動向を公開。また、6GBメモリーを搭載するなど最強スペックの5.7型のZenFone 3 Deluxeが受注を再開した。

受注停止状態が続いていた5.7型ZenFone 3 Deluxeの予約受付が再開

LINEモバイルは、LINE以外のSNSもフリーで使える
「コミュニケーションフリー」プランが人気

　9月にサービスをスタートしたLINEモバイル。データ専用SIMなら月500円（以下、すべて税抜）で利用可能。この「LINEフリー」では、高速での通信量は月1GBながら、LINEのトークやタイムライン、写真の送受信などで通信量がカウントされないというサービス内容が話題を呼んだ。月3GB～の「コミュニケーションフリー」（月1110円～）では、さらにTwitter／Facebook／Instagramの主要機能も同様にカウントされないというのが大きな特徴だ。

　そのLINEモバイルがユーザー利用動向を公開している。その中身としては、ユーザー層は30代後半～40代前半が中心としながらも、10代から60代まで幅広く利用。また、子供用に契約しているケースも多いとしている。

山の頂上は30～40代だが、10代半ばにも山があることがわかる

　利用するプランについては、現在は「コミュニケーションフリー」が「LINEフリー」を上回るが、こちらは年齢層で違いがあり、子供や親用には「LINEフリー」が中心で、若年層にはTwitterなども使える「コミュニケーションフリー」が「LINEフリー」を大きく上回っている。

年齢層によって、選ぶプランが分かれている

最強スマホの「ZenFone 3 Deluxe（ZS570KL）」が
2ヵ月ぶりの受注再開　出荷は1月中旬以降

　流麗なメタル筐体に加えて、6GBメモリーを搭載するなど、スペック的には現在最強とも言える5.7型の「ZenFone 3 Deluxe（ZS570KL）」。想定以上の予約が集まったことから、10月に一旦受注が中止になっていたが、予約受付が再開されることが発表された。実際の出荷は1月中旬以降。

高級感があるデザインに注目。DSDSにも対応している

　ZenFone 3 Deluxe（ZS570KL）の主なスペックは、フルHD解像度の5.7型有機EL、Snapdragon 821、6GBメモリー、256GBストレージ、23メガカメラ（イン8メガ）、3000mAhバッテリー、Android 6.0など。さらにネットワーク面でも3波のキャリアアグリゲーションのほか、4G＋3GのデュアルSIMデュアルスタンバイにも対応している。価格は税抜8万9800円。

月1000円前後の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）

　 OCN モバイル ONE BIGLOBE
LTE・3G エントリープラン 		IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン 		楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円
初期費用 3240円 3240円 3240円（BIC SIMは3229円） 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		324円
／100MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時） 		3日／
540MB
SMS
オプション
（129円）
（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi 有料 ×（BIC SIMは○） ×
最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 LINEモバイル U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス 		DMM
mobile
データSIMプラン 3GB 		DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB
／1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 540円 1198円 734円
～972円 		918円 907円 322円／
538円
初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1 		410円
／500MB
648円
／1GB 		100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
通信制御 条件非公表 条件
非公表 		3日／
366MB
（低速時） 		3日／
2GB
SMS
オプション
（129円）
（標準）
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし
　 ニフティ
NifMo
3GBプラン 		nuroモバイル 3GBプラン So-net
0 SIM 		イオンモバイル データプラン 4GB mineo
シングルタイプ 3GB
ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
高速通信
通信量 		月3GB 月3GB 月500MB
～5GB 		月4GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 　 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円
初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ 標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		972円
／500MB
 540円
／100MB
2268円
／500MB
4104円
／1GB
 500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 1日／
650MB 		　 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
SMS
オプション
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）

　 OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン 		BIGLOBE
LTE・3G ライトSプラン 		ワイヤレスゲート
FONプレミアムプラン
170MB/日
コース 		5GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日
170MB 		月5GB 月6GB 月6GB 月6GB 無制限
／3Mbps
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 1600円
初期費用 3240円 3240円（BIC SIMは3229円） 3240円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時） 		条件
非公表
SMS
オプション 		○（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
（200円）
公衆Wi-Fi ×（BIC SIMは○） ○（FON）
最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし なし
　 b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン 		U-mobile
データ専用
5GB 		ぷららモバイルLTE 定額無制限プラン
高速定額 おかわりSIM
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 無制限
／3Mbps
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 128kbps
月額料金 2138円 540～
1620円 		1566円 2678円 1598円 2980円
初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円
／100MB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
通信制御 3日／
360MB
（低速時） 		3日／
1GB
 条件非公表
SMS
オプション 		×
（140円）
（129円）
（162円）
（162円）
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし
　 DMM mobile
データSIMプラン 		DTI SIM
ネットつかい放題プラン 		イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 5GB
5GB 8GB ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au
4G LTE
高速通信
通信量 		月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月5GB 月5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円
初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1 		518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 3日／366MB
（低速時） 		1～3GB
程度
／1～2日 		3日／
366MB
（低速時） 		なし 3日／
6GB
SMS
オプション 		○（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。


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