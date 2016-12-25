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15％オフ！ Core i7も搭載できるミニPC「ESPRIMO DH WD1/A3」

2016年12月25日 07時00分更新

文● 鈴木誠史／ASCII.jp

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　富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。

　各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。

富士通 FMV ESPRIMO DH

幅8.9cmの小型デスクトップ「ESPRIMO WD1/A3

　キャンペーン対象製品のひとつは、富士通 WEB MARTで限定販売している2016年10月モデルで、幅8.9cmのスリム筐体を特徴とする「ESPRIMO WD1/A3」。主な構成例は以下の通り。

　通常の直販価格は7万7760円からで、15％オフクーポンを利用すると6万6096円からとなる。

「ESPRIMO WD1/A3」

  • ・Celeron G3900T／Core i3-6100T／Core i7-6700T
  • ・4／8／16GBメモリー
  • ・500GB／1TB HDD
  • ・256GB／512GB SSD
  • ・ディスプレーなし／20型（1600×900）ノングレア／24型（1920×1080）ノングレア
  • ・DVDスーパーマルチドライブ／BDXL対応Blu-ray Discドライブ
  • ・なし／Office Personal Premium／Office Home and Business Premium
  • ・Windows 10 Home（64bit）

クーポン＆特典内容
特典内容効果対象
割引クーポン
25％オフWW1/W
24％オフWF1/A3
19％オフWF2/A3
18％オフWD2/A3
15％オフWD1/A3
メモリーアップグレード8／16／32GBメモリーへ、通常ウェブ価格の半額で変更可能カスタムメイドモデル
テレビ機能地上・BS・110度CSデジタルチューナーを通常ウェブ価格の5400円オフで追加可能WF1/A3シリーズ
ディスプレーの追加20型／24型ディスプレーの追加が最大12000円オフWD1/A3、WD2/A3シリーズ
OfficeMicrosoft Office、KINGSOFT Officeを3000円オフで追加可能カスタムメイドモデル
送料無料全製品
保証期間のアップグレード3年 延長保証（通常保証の期間延長＋2年間）が無料カスタムメイドモデル
5年 延長保証（通常保証の期間延長＋4年間）が1万80円
ワイド保証（3年間の保証拡張）が1万80円

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