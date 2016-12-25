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30%オフで11万円台、13.3型モバイル「LIFEBOOK SH WS1/W」

2016年12月25日 07時00分更新

文● 鈴木誠史／ASCII.jp

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　富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。

　各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。

富士通 FMV LIFEBOOK SH

標準で約14時間駆動、増設バッテリーで約22.6時間駆動
13.3型ノート「LIFEBOOK WS1/W

　キャンペーン対象製品のひとつは、13.3型ノート「LIFEBOOK SH90/W」のカスタムメイドモデル「LIFEBOOK WS1/W」で、主な構成例は以下の通り。通常の直販価格は17万424円からで、30％オフクーポンを利用すると11万9296円からとなる。

13.3型ノート「LIFEBOOK WS1/W」

  • ・Core i5-6200U／Core i7-6500U
  • ・4／8／12GBメモリー
  • ・フルHD液晶／WQHD液晶／WQHD液晶（タッチ対応）
  • ・500GB HDD／1TB HDD／256GB SSD／512GB SSD
  • ・着脱式DVDスーパーマルチドライブ／着脱式Blu-ray Discドライブ
  • ・Windows 10 Home（64bit）／Windows 10 Pro（64bit）
  • ・Office Home and Business Premium／なし

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
クーポン＆特典内容
特典内容効果対象
割引クーポン
30％オフWS1/W
26％オフWA3/A3
22％オフWA2/A3、WA1/A3、WR1/X
20％オフWU1/X、WQ2/X
メモリーアップグレード8／12／16GBメモリーへ、通常ウェブ価格の半額で変更可能カスタムメイドモデル
CPUアップグレードCore i7、i5へ、通常ウェブ価格の6000円オフで変更可能WA2/A3シリーズ
SSDの選択SSDの選択が通常ウェブ価格から最大5400円オフWS1/Wシリーズ
OfficeOffice Personal Premium、Office Home and Business Premiumが最大3000円オフで追加可能WQ2/X、WR1/Xシリーズ
富士通純正オプション品本体と同時購入で、通常ウェブ価格から半額カスタムメイドモデル
送料無料全製品
保証期間のアップグレード3年 延長保証（通常保証の期間延長＋2年間）が無料カスタムメイドモデル
5年 延長保証（通常保証の期間延長＋4年間）が1万80円
ワイド保証（3年間の保証拡張）：ホームノートが1万80円
ワイド保証（3年間の保証拡張）：モバイルノートが1万3160円
富士通 FMV LIFEBOOK SH

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART

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