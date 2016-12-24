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ウルトラマン トレジャーズお宝大図鑑 ― 第33回

【ウルトラお宝発見隊】マルサン 100円プラモデル・ウルトラマン箱絵　原画

2016年12月24日 19時00分更新

文● 編集部

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　日本が誇る特撮ヒーロー「ウルトラマン」放送開始50年記念本『ウルトラマン トレジャーズ』は現在発売中。「ウルトラQ」「ウルトラマン」制作・放送時の貴重な復刻資料50点を収録する“お宝グッズ”満載の1冊。制作チームが見つけた貴重なお宝の1つを紹介しよう。

TREASURE FILE 033
マルサン 100円プラモデル・ウルトラマン箱絵　原画

　マルサン商店が昭和41年に発売したウルトラマンの100円プラモデルのボックス・アート。関口猪一郎の画は原寸大で描かれており、縦６寸６分（約20センチ）、横3寸９分（約12センチ）のサイズの箱にプラモデルが入っていた。

ウルトラマン トレジャーズ

●発行発売：エフェットホールディング株式会社
●企画編集：Team Treasures
●仕様：B4変型　※ハードカバー付
　　　　180P、写真約500枚、収蔵レプリカお宝資料50点
●価格：1万7000円（税別）
●全面協力：円谷プロダクション、M1号 他
●URL http://ascii-store.jp/p/2016090600001/?aid=comic33

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