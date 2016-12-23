ウルトラマン トレジャーズお宝大図鑑 ― 第32回 【ウルトラお宝発見隊】ウルトラマン商品化用 設定図 文● 編集部



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日本が誇る特撮ヒーロー「ウルトラマン」放送開始50年記念本『ウルトラマン トレジャーズ』は現在発売中。「ウルトラQ」「ウルトラマン」制作・放送時の貴重な復刻資料50点を収録する“お宝グッズ”満載の1冊。制作チームが見つけた貴重なお宝の1つを紹介しよう。

TREASURE FILE 032

ウルトラマン商品化用 設定図

円谷特技プロダクションが、マーチャンダイジング用に出願した、ウルトラマン商品化のための設定図。右側、正面、背面、上からの平面図、下からの底面図が記されていて、これがソフトビニール人形やプラモデルを商品化する際の参考図面となった。

ウルトラマン トレジャーズ ●発行発売：エフェットホールディング株式会社

●企画編集：Team Treasures

●仕様：B4変型 ※ハードカバー付

180P、写真約500枚、収蔵レプリカお宝資料50点

●価格：1万7000円（税別）

●全面協力：円谷プロダクション、M1号 他

●URL http://ascii-store.jp/p/2016090600001/?aid=comic18 アスキーストアならクーポンコードで1000円引き！

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（使用期限は2016年12月31日まで）

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